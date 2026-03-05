Emeklilerin Geçim Sıkıntısı Büyüyor

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilerin büyük bölümünün geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek maaşların temel ihtiyaçlara bile yetmediğini söyledi. Bir ailenin iftar sofrasının bin 144 liraya çıktığını vurgulayan Ağbaba, "20 bin liralık en düşük emekli maaşıyla sadece 17 gün iftar yapılabiliyor" dedi. Emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin ise Ağbaba, "Geçen sene bayram ikramiyesi olan 4 bin lirayla 200 pide alınabilirken şu anda 160 pide alınabiliyor. Emeklinin ikramiyesinden 40 pide çalınmış durumda" diye konuştu.

CHP Plan ve Bütçe Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sosyal medya üzerinden emeklilere yönelik yaptığı anketin sonuçlarını açıklayan Ağbaba, şunları söyledi:

"Ankete katılan emeklilerin yüzde 43'ü en düşük emekli aylığı alıyor. Ankete katılan emeklilerde 'öğün atladım' diyenlerin oranı yüzde 12, 'daha ucuz ve sağlıksız gıdaya yöneldim' diyenlerin oranı yüzde 32,7, 'borç aldım' diyenlerin oranı 30,3. Yani emeklilerin nedeyse tamamı ya beslenemiyor ya ısınmayı kısıyor ya da borç alıyor. Emeklilerin maaşlarının yüzde 48'i gıdaya harcanıyor, yüzde 25'i kiraya, yüzde 22'si faturalara sağlığa ayrılan ise 2,6. Burada giyim yok, bir sosyal etkinlik yok. Emekli yıllardır üzerine ceket alamıyor, pantalon alamıyor. Emeklilerin neredeyse tamamı 'ay sonunu getirmekte zorlanıyor musunuz' sorusuna 'evet' yanıtı vermiş. Emekli olup farklı bir işte çalışanların oranı yüzde 45, yüzde 30'u ise iş arıyor. Emeklilerin yüzde 83'ü çevrelerinden borç aldıklarını söylüyor. Eskiden evladına borç veren emekli şimdi evladından borç alarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yüzde 51 emekli ise çocuklarından ya da yakınlarından maddi destek aldıklarını söylüyor. Emeklilerin yarısından fazlası et, süt, balık gibi temel gıdaları ayda bir tüketebildiklerini söylüyor, yüzde 33'ü ise tüketemediğini söylüyor. Emeklilerin yüzde 80'i aileleriyle hiç lokantaya gidemediklerini söylüyor. Emeklilerin yüzde 98'i emekli maaşlarını yeterli bulmuyor."

"Şimdi iftara çağıracak kimse yok, artık sofralar da kurulamıyor"

Geçen sene bayram ikramiyesi olan 4 bin lirayla 200 pide alınabilirken şu anda 160 pide alınabiliyor. Emeklinin ikramiyesinden 40 pide çalınmış durumda. Hala 'kaynak yok' diyenlere emeklinin durumunu en güzel pide özetliyor. Buradan AK Parti'ye tekrar çağrı yapacağız; emeklinin gözü kulağı Meclis'te. Dün Plan Bütçe'ye gelen torba yasada her şey var tek olmayan şey emekli. Cumhurbaşkanı ne diyordu; 'Eğer bir hanede iftar ve sahur sofrası kurulamıyor, tencere kaynamıyorsa bu vebali ne siz ne biz taşıyabiliriz'. Valla vebali hiç bölüşmeyin, bu vebalin tamamı hükümete ait. Millet torununun yüzüne bakamıyor."

Bir ailenin iftar sofrasının bin 144 lira olduğunu belirten Ağbaba, "Bu sofrada lüks bir şey yok. Dört kişilik bir aile karnını doyurmak için bu parayı vermek zorunda. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bununla ancak 17 gün iftar açabiliyor, içinde sahur yok, doğal gaz yok, su yok. Eskiden ramazanlar bir seramoniyle geçerdi, eşini dostunu çağırırdı. Şimdi iftara çağıracak kimse yok, artık sofralar da kurulamıyor" dedi.

"Emekliye de çağrı yapıyoruz; sokağa çıkın, sesinizi duyurun"

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Emekli maaşı, asgari üceretin 1,4 katıyken şu anda yerlerde sürünüyor. Eğer o rakam korunmuş olsaydı maaşlar bugün 40 bin lira olacaktı. Emekliye refah payı diye bin lira zam yaptılar daha ocak ayı enflayonu ile bu erimiş durumda. Bin liraya iki kişinin yemek yemesi mümkün değil. Tüm emeklilerin yüzde 40'ı 20 bin lira ve altında maaş almaya devam ediyor, ortalama emekli maaşı da 23 bin 300 lira. Tüm emekli maaşları dipte buluşmaya devam ediyor. 'Çalışan emekli' diye bir şey icat edildi. Emekliler arasında kayıtsız çalışma oranı çok yüksek. Beş milyonun üzerinde emekli çalışamaya devam ediyor. 2018'de emekli ikramiyesiyle üç çeyrek altın alınabilirken bugün 3'te 1 çeyrek bile alınamıyor. 35 kilo dana eti alınıyorken şimdi 4 kilo alınabiliyor. Tavuk eti 75 kilo alınırken 17 kilo alınıyor. Bu Türkiye'nin gerçek rakamıdır."

Emeklinin artık yaşayacak durumu yok. Hep gündeme getiriyoruz maalesef AK Parti bu seslerimizi duymuyor. Emeklinin kaybedeceği bir şeyi yok. Buradan hükümete tekrar çağrı yapıyoruz; asgari ücretin yüzde 62'sini verirsen en düşük emekli ikramiyesinin 17 bin 500 lira olması gerekiyor. 5 bin rakamlarını telafuz ediyorlar. Bir taraftan milli gelirin üst gelir grubuna yükseldiğini söyleyen yalancılar diğer taraftan 'para yok' diyen AK Parti Grup Başkanvekili. Bu bir üçkağıtçılıktır, sahtekarlıktır. Emeklinin sesini duyun. Emekliye de çağrı yapıyoruz; sokağa çıkın, sesinizi duyurun."