2008 Sonrası Emeklilerin Çalışma Hakkı ve Maaş Eşitsizliği

Karakaş, 1999 ve 2006'daki sosyal güvenlik düzenlemelerine rağmen, 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'un emekliler arasında derin bir uçurum yarattığını vurguladı. 2008 öncesi sigortalılar daha avantajlıyken, sonrasında girenler kısmi veya engelli statüde emekli olmak zorunda kalıyor ve çalışma hakları kısıtlanıyor.

Yeni nesil emekliler, maaşlarının yetmemesi nedeniyle ek iş aradıklarında, SGK tarafından çalışmaları engelleniyor ve emekli maaşlarının kesileceği uyarısıyla karşılaşıyor. Bu durum, emeklileri kayıt dışı çalışmaya iterek, SGK'nın prim kaybına ve devletin vergi gelirlerinin azalmasına neden oluyor.

Karakaş, iş dünyasının tecrübeli eleman ihtiyacına da değinerek, mevcut sistemin emekli ile işveren arasında engel oluşturduğunu ifade etti. Çözüm olarak, tüm emeklilere çalışma hakkı tanınması, SGK ve hazine gelirlerinin artırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi gerektiğini belirtti.