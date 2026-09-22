EMEP Başkanı Aslan, Turgutlu'daki saldırıda iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi - Son Dakika
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EMEP Başkanı Aslan, Turgutlu'daki saldırıda iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi

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EMEP Başkanı Aslan, Turgutlu\'daki saldırıda iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısına ilişkin açıklamasında iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi. Aslan, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun diledi; İSİG'e göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk çalışırken can verdi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Borsa oyunlarıyla halkı soyanlar, güvenlik adına demokratik alanları daraltanlar, güvenli aile adına operasyon yapanlar bize güvenli bir eğitim sistemi ve gelecek sunamaz" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın eğitim politikalarının okul saldırılarının önlenmesinde etkili olmadığını savundu.

Aslan, okulların açılmasının üzerinden bir hafta geçmeden okul saldırısı yaşandığını belirterek, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahramanmaraş'taki saldırının ardından iktidarın sorunu güvenlik politikaları ve "OHAL tedbirleri" ile sınırlandırdığını ileri süren Aslan, eğitim sendikaları ve uzmanların şiddetin nedenleri ile çözümüne ilişkin önerilerinin dikkate alınmadığını iddia ettti.

Aslan, okullarda çanta araması ve benzeri güvenlik uygulamalarının çözüm olmadığını, çocukların yetişkinler gibi yargılanmasının da caydırıcı nitelik taşımadığını aktardı.

"Ailem Güvende" adı altında düzenlenen operasyonlara da değinen Aslan, bu uygulamaların çocukların güvenliğini sağlamadığını ve LGBTİ+ bireylerin hedef gösterilmesine yol açtığını savundu.

"SARAY İKTİDARI BU SİSTEMİN MİMARİ İCRACISIDIR"

Aslan, şöyle devam etti:

"Yineliyoruz, okul saldırılarının ardındaki en temel sebep çocukların okuldan uzaklaşmasına neden olan piyasacı, rekabetçi, kapitalist eğitim sistemidir. En temel kamusal haklardan biri olan eğitimi özelleştirerek okulu parası olanın erişebileceği bir ayrıcalık haline getiren, aileleri yoksullaştırıp MESEM'ler eliyle çocuk işçiliğini teşvik eden Saray iktidarı da bu sistemin mimarı ve icracısıdır! İSİG Meclisi'nin bugün paylaştığı verilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk çalışırken can verdi. Bu tablo da çocuk işçiliğini teşvikin geldiği tablonun boyutunu gözler önüne sermektedir.

Bir öğün ücretsiz yemek için, hijyen malzemeleri ve temizlik görevlisi için 'Bütçe yok' diyerek eğitim masraflarını ailelerin sırtına yükleyen iktidar, mevzu bahis finans şirketlerinin batıkları olduğunda kamu kaynaklarını kullanmakta tereddüt etmemektedir.

Kamusal eğitim politikası yoksa, orayı piyasa doldurur. Sosyal politika yoksa, orayı suç doldurur. Kamusal koruma yoksa, orayı korku ve şiddet doldurur. Bugün okul saldırısıyla karşımıza çıkan bu şiddet, iktidarın yarattığı bataklıktan hayat bulmaktadır. Son yıllarda çok sayıda öğretmen ve öğrencinin hayatını hedef alan bu saldırıların önlenmesi okullara kurulan X-Ray cihazları ve daha fazla güvenlik ile sağlanamaz. Çocukları okuldan uzaklaştırıp sanayiye, tarikatlara ya da çetelerin kucağına iten bu sistem de bu tablonun siyasi sorumlusu olan bakanlar ve iktidar da değişmelidir.

"SALDIRILAR, PİYASACI EĞİTİM SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE YÜKSELMEDİKÇE ÖNLENEMEYECEK"

Art arda yaşanan saldırılar münferit olmadığı gibi piyasacı eğitim sistemine karşı mücadele yükseltilmedikçe de önlenemeyecektir. Çocukları korumayan, aç bırakan, tarikatlara ve sermayeye yem eden bu düzeni hep beraber yıkmadıkça sorunlar ve saldırılar bitmeyecektir. Tüm ülkede, her okul, her mahallede tepkilerimizi çocuklarımızın geleceği ve parasız, bilimsel, demokratik ve anadilde eğitim için göstermeliyiz.

Borsa oyunlarıyla halkı soyanlar, güvenlik adına demokratik alanları daraltanlar, güvenli aile adına operasyon yapanlar bize güvenli bir eğitim sistemi ve gelecek sunamaz."

Kaynak: ANKA
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