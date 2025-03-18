EMEP Başkanı Seyit Aslan'dan İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Üzerine Sert Tepki

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Diplomayı iptal ettiren anlayış, sendikacıyı hapse attırıyor, siyasetçiyi tutukluyor, grevi yasaklıyor, belediyelere kayyım atıyor, işçiyi, emekliyi açlığa mahkum ediyor. Bu hukuksuzluktan ve keyfilikten kurtulmanın yolu, birleşik mücadeleyi örgütlenmekten geçiyor" tepkisini gösterdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tek adam iktidarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını üniversite yönetimi üzerinde kurduğu baskıyla iptal ettirdi. Çok açık ve net olan şu; iktidar kendi dışında hiç kimseye yaşama ve siyaset yapma hakkı tanımıyor. Diplomayı iptal ettiren anlayış, sendikacıyı hapse attırıyor, siyasetçiyi tutukluyor, grevi yasaklıyor, belediyelere kayyım atıyor, işçiyi, emekliyi açlığa mahkum ediyor. Bu hukuksuzluktan ve keyfilikten kurtulmanın yolu, birleşik mücadeleyi örgütlemekten geçiyor."