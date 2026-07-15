Emine Erdoğan: 15 Temmuz tarihi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " 15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim' programı vesilesiyle bu eşsiz direnişi bir kez daha saygı ve minnetle andık. Birliğimizden aldığımız gücün, yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum."