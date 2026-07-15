Emine Erdoğan: 15 Temmuz tarihi dönüm noktası - Son Dakika
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Emine Erdoğan: 15 Temmuz tarihi dönüm noktası

15.07.2026 22:07
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Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin iradesini teslim etmeyeceğini dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. '10. Yılında 15 Temmuz' programında direnişi minnetle andıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " 15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim' programı vesilesiyle bu eşsiz direnişi bir kez daha saygı ve minnetle andık. Birliğimizden aldığımız gücün, yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: 15 Temmuz tarihi dönüm noktası - Son Dakika

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