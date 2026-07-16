Emine Erdoğan\'dan 15 Temmuz Programına Anlamlı Paylaşım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığı'nın Konferans Salonu'nda düzenlenen '10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim Programı'na ilişkin, "Milletimizin iradesi, dalgalanan bayrağımız gibi özgür ve yenilmezdir; hiçbir güç bu azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.