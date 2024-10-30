CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, programa ilişkin videoyu paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılı. 1 asrı aşan bağımsızlık ve birlik ruhuyla, geleceğe umutla yürüyoruz. Nice yüzyıllara" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan '29 Ekim Özel Programı' paylaşımı - Son Dakika
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