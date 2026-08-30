Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Emine Erdoğan\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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