Emine Erdoğan'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı Açıklaması

Emine Erdoğan\'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla bir paylaşım yaparak ebelerin önemine vurgu yaptı. Emine Erdoğan, ebelerin doğum deneyiminde annelerin rehberi olduğunu ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

05.05.2024 11:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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