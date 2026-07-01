Emine Erdoğan: Koruyucu aile dayanışması güçlenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.