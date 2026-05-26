Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Merhametin ve paylaşmanın en güzel haliyle hayat bulduğu bu mübarek günlerin, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum kardeşlerimiz için barışa ve kurtuluşa vesile olmasını diliyorum" dedi.