Emine Erdoğan\'dan Kurban Bayramı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek #KurbanBayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Merhametin ve paylaşmanın en güzel haliyle hayat bulduğu bu mübarek günlerin; sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini; başta Filistin olmak üzere tüm mazlum kardeşlerimiz için barışa ve kurtuluşa vesile olmasını diliyorum" dedi.