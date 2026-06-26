Emine Erdoğan\'dan öğrencilere karne mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karnelerini alan öğrencilere yönelik mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller" dedi.