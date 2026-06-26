Emine Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı

Emine Erdoğan\'dan öğrencilere karne mesajı
26.06.2026 10:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karnelerini alan öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, öğrencilerin çabalarını öven ve tatilde kitap okuma, doğayla vakit geçirme gibi önerilerde bulunan mesajında, 'iyi tatiller' dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karnelerini alan öğrencilere yönelik mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı - Son Dakika

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