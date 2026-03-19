Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

19.03.2026 20:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazanın bereketiyle arınan gönüllerin, Ramazan Bayramı'nda sevgiyle çoğalmasını, paylaştıkça büyüyen iyiliğin her haneye huzur, her kalbe sükunet getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazanın bereketiyle arınan gönüllerin, Ramazan Bayramı'nda sevgiyle çoğalmasını, paylaştıkça büyüyen iyiliğin her haneye huzur, her kalbe sükunet getirmesini diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından paylaştığı Ramazan Bayramı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının bereketiyle arınan gönüllerin, bu bayramda sevgiyle çoğalmasını, paylaştıkça büyüyen iyiliğin her haneye huzur, her kalbe sükunet getirmesini diliyorum. Birlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği, mazlumların unutulmadığı, sofraların ve duaların buluştuğu bir bayram olması temennisiyle… Ramazan Bayramı, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, esenlik ve hayırlar getirsin."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
