Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı Açıklaması

18.02.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından, aziz milletin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu rahmet mevsiminin, kalplerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini diliyorum. Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

19:43
Vitor Pereira’nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
19:25
Nicolo Melli ameliyat olacak İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Nicolo Melli ameliyat olacak! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:57:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.