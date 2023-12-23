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Emine Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan\'dan şehit askerler için taziye mesajı
23.12.2023 - 21:14,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı… Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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