Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali'ne Davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşları Sıfır Atık Festivali'ne davet etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevreye duyarlı yaşam anlayışını geniş kitlelerle buluşturan Sıfır Atık Festivali'ni ikinci gününde ziyaret ettiğini belirtti.

Festival alanında çocukların neşesiyle büyüklerin ilgisinin aynı noktada buluştuğunu görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, vakıflara, kuruluşlara ve gönüllülere teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı Sıfır Atık Festivali'nin ilham veren atmosferini yakından görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.