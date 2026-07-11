Emine Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı - Son Dakika
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Emine Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı

11.07.2026 10:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı - Son Dakika

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