Emine Erdoğan, İstanbul'un fethini anarak Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu minnetle anıyor - Son Dakika
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Emine Erdoğan, İstanbul'un fethini anarak Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu minnetle anıyor

Emine Erdoğan, İstanbul\'un fethini anarak Fatih Sultan Mehmet Han\'ı ve kahraman ordusunu minnetle anıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anarak İstanbul'un kadim mirasını korumamız gereken yegane hazinemiz olarak nitelendirdi.

29.05.2024 12:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegane hazinemizdir. Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, İstanbul'un fethini anarak Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu minnetle anıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, İstanbul'un fethini anarak Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu minnetle anıyor - Son Dakika
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