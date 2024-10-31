Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

31.10.2024 18:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, ilk olarak Afrika Kültür Evi'ne gelerek, kendisini karşılayan Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve Türkiye'de üniversite öğrenimi gören Afrikalı öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın eşi Marie Khone Fay'ı karşılayan Emine Erdoğan, birlikte kültür evini gezdi.

Lider eşleri, burada sergilenen Senegal ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen el sanatları ürünlerini inceleyerek, Sağlam'dan Afrika Kültür Evi'nin kuruluşu ve ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Fay, Emine Erdoğan'ın himayesinde yayımlanan "Afrika Seyahatlerim", "Afrika Atasözleri Seçkisi" ve "Afrika Yemek Kültürü" kitaplarını da inceledi.

Lider eşlerine daha sonra Afrikalı müzisyenler tarafından dinleti sunuldu.

Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklarla bir araya geldiler

Emine Erdoğan ve Marie Khone Fay, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne de ziyaret etti.

Emine Erdoğan ve Fay, Cihannüma Salonu'na geçerek, Senegal kitaplarının yer aldığı bölümü gezdi. Ardından Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne ziyaret eden Emine Erdoğan ve Marie Khone Fay, buradaki atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Fay'ın Emine Erdoğan'a, Afrika Kültür Evi ve Millet Kütüphanesi'ne dair hayranlığını dile getirdiği öğrenildi.

Emine Erdoğan'dan ziyaretlere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanının eşi Fay'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birlikte Afrikalı kadınların el emeği ile hayat bulan ürünleri inceledik. Afrikalı kadınların ustalıkla şekillendirdiği her bir eserin, adil bir pazar anlayışıyla yine Afrikalı kadınlar ve çocuklara umut olması ortak mutluluğumuz. Bu çatı altında bir araya gelen her emek, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlü bir ifadesi olarak yarınlara taşınıyor. Bu bakışla Sayın Fay ile bilhassa kültürel ilişkilerimizi geliştirmek adına işbirliği alanlarımızı değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretine ilişkin de paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Kütüphanemizi ve ortak dünya mirası için muhafaza ettiğimiz eserleri tanıtmaktan mutluluk duydum. Senegal kitaplığında kültürün ve tarihin eşsiz izlerini taşıyan kitapları yakından inceledik. Bu dostane buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmesini temenni ediyorum."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi - Son Dakika

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