Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler dizisinin galasında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii'de izleyiciyle buluşacak 'Şule Senin Hikayen' dizisinin gala programına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu.

Emine Erdoğan sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "TRT Tabii'nin, kalemi, fikirleri ve cesaretiyle gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edindiği 'Şule: Senin Hikayen' dizisinin tanıtım programına katılmaktan memnuniyet duyduk. Bu değerli yapım ile inanıyorum ki, özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır. Ömrünü inandığı değerlere adayan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle yad ediyor; TRT ailesini ve projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.