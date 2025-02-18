Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'daki Çocuk Evi'nde kalan Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti.

18.02.2025 18:06  Güncelleme: 18:07
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'daki Çocuk Evi'nde kalan Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır. Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile birlikte, ülkemizde misafir ettiğimiz Ukraynalı yetim çocuklarımızı Ankara'da kaldıkları Çocuk Evi'nde ziyaret ettik. Üç yıldır Türkiye'de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız" dedi.

'BİR SORUMLULUK DEĞİL, İNSANLIK BORCU'

Bugün, Türkiye'de misafir ettikleri çocukların çoğunun Ukrayna'da yeni ailelerine kavuştuğunu öğrenmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye, mazlumun yanında durmayı, savaşın yaralarını sarmayı bir sorumluluk değil, insanlık borcu olarak görüyor. İnanıyoruz ki, her çocuğun hak ettiği tek gelecek; sevgiyle büyüdüğü, bilgiyle güçlendiği, umutla yaşadığı bir dünya. Bu anlamlı buluşmayı, insanlığın ortak emaneti yavrularımızın yarınlarını hep birlikte inşa etme kararlılığımızın bir nişanesi olarak görüyor ve Ukrayna'nın en kısa zamanda yeniden barış dolu günlere ulaşmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti - Son Dakika

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