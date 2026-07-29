Eminoğlu: Gençler Türkiye’nin Geleceği - Son Dakika
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Eminoğlu: Gençler Türkiye’nin Geleceği

Eminoğlu: Gençler Türkiye’nin Geleceği
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gençlerin Türkiye’nin gelecekteki başarıları için kritik olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, " Türkiye'nin geldiği bu noktayı önümüzdeki yıllara taşıyacak olan da genç arkadaşlarımızdır. Tüm gençlerimize güveniyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi'nde gerçekleştirilen Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından şubenin Sakarya'da gerçekleştirdiği faaliyetlerin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Eminoğlu, Sakarya'nın azmi ve çalışmalarıyla adından söz ettiren şehir olduğunu söyledi.

Eminoğlu, Sakarya'nın bir öğrenci şehri de olduğuna işaret ederek, Genç MÜSİAD üyelerine büyük sorumluluk düştüğünü örneklerle anlattı.

Türkiye'nin bugün geldiği noktadan bahseden Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geldiği bu noktayı önümüzdeki yıllara taşıyacak olan da genç arkadaşlarımızdır. Tüm gençlerimize güveniyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında 'sessiz devrim' diye ifade edebileceğimiz yatırımlar yapıldı. Bugün yüzme havuzlarından olimpik havuzlara, yurtlarımızdan gençlik merkezlerine, genç ofislerden gençlik kamplarına kadar Türkiye'nin dört bir tarafı bu çalışmalarla donatılmış oldu.

2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde tüm Türkiye'de gençlik merkezi sayısı 2 elin parmaklarını geçmiyordu. 1923'ten 2002'ye kadar neredeyse her 10 yılda bir gençlik merkezi yapılmış. Son 24 yıl içerisinde bu sayı 9'dan 600'ün üzerine çıktı. Bu vizyonu kabullenmeyerek daha ileriye taşımak konusunda tüm gençlerimizle Türkiye'yi çıta olarak daha yükseğe çıkarmak için hep birlikte dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz."

Diğer konuşmacılar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sadece siyaset yapmanın yeterli olmayacağını, sivil toplum örgütlerinde, gençlik örgütlenmelerinde, kadın kollarında, eğitimde, sağlıkta, toplumun her alanında olunmazsa başarılı olunamayacağını belirterek, "Bu ülkede ticaretin belli bir zihniyetin işi olmadığını, 'dürüst, namuslu, şerefli insanların siyasette yeri yok' mesajını toplumda ortadan kaldırma zihniyetinin başlangıç merhalelerinden biri de MÜSİAD ve bunun gibi kuruluşlarımızdır." dedi.

Önceki dönem Genç MÜSİAD Sakarya Başkanı Muhammed Emin Baltacı'yı çalışmalarından dolayı tebrik eden Alemdar, "Biz de bir karar aldık. Özellikle gençlere yardımcı olmak adına 25 yaş altındaki gençlerin düğün salonları benden. 2,5 yıldır şehrimizin her tarafına ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Alemdar, kentte yürütülen projelerden bahsederek, "Biz emanetçiyiz, aslolan gençlerimizdir, çocuklarımızdır. " ifadesini kullandı.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Mağsum Usta ise ticari alanda gençlere yol göstermeye devam ederek yanlışı ve doğruyu ayırt etmelerini sağladıklarını dile getirerek, gençlere yönelik çalışmalarını anlattı.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan da Genç MÜSİAD'a yeni dönemde gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diledi.

Yaş haddinden dolayı görevinden ayrılan Genç MÜSİAD Sakarya Başkanı Muhammed Emin Baltacı, veda konuşması gerçekleştirerek, yeni başkan Kerem Şamil Boz'a başarı temennisinde bulundu.

Katılımcılara teşekkür eden Boz, yeni dönemde üretmeye, yenilikçi projeler geliştirmeye ve ahlaklı ticaretin temsilcileri olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na Boz tarafından hediye takdimi yapıldı, Genç MÜSİAD'a katılan yeni üyelere rozet takıldı.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Cihad Terzioğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, bazı kurumların il müdürleri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

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