Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapılmaktadır. Alibeyköy Metro-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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