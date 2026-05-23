Bayram öncesi Eminönü'nde yoğunluk, satışlar durgun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayram öncesi Eminönü'nde yoğunluk, satışlar durgun

Bayram öncesi Eminönü\'nde yoğunluk, satışlar durgun
23.05.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eminönü'nde bayram alışverişi arttı, ancak esnaf satışların düştüğünü belirtti.

İSTANBUL'da bayram öncesi Eminönü ve çevresinde yoğunluk yaşandı. Şehir dışından ve yurt dışından gelenlerin de etkisiyle bölgede hareketlilik artarken, esnaf yoğunluğun satışlara yansımadığını belirtti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala yerli ve yabancı turistlerin bayram alışverişi adresi yine Eminönü ve çevresi oldu. Kahve, şeker, lokum, kuruyemiş, çikolata ve kahvaltılıkların satıldığı iş yerleri ve tezgahlarda sıra oluştu.

'YOĞUNLUK VAR'

Yoğunluğun satışlara yansımadığını belirten esnaf Murat Özer, "Fiyatları aşağı düşürdük herkes alsın diye. Fiyatlarımız gayet uygun, vatandaşın alabileceği bir fiyattır. Herkesi bekliyoruz, yoğunluk var. Satışlarda geçen seneye göre tabii ufaktan bir düşüş vardır. Gelen herkes lokum alıyor, kuruyemiş alıyor, baharat alıyor, aktar ürünleri alıyor. Kimine ne lazımsa. Yarım kilo, 250 gram, 1 kilo, maksimum 1 kilo oluyor. Geçen sene ile bu yılın ortalaması aynı şekilde" dedi.

'FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ DAHA YÜKSELDİ'

Esnaf Hafız Mirza, "Fiyatlar şu an sabit. Fiyatlarda bir değişim yok. 15 senedir buradayım, eski bayramlar yok. Gerçekten son 3-4 yıldır eski bayramlar yok. Eskiden gelirlerdi 5 kilo şeker alırlardı şimdi yarım kilo alıyor. Eskidendi bayram. Eskiden gelirdi insanlar 10 kilo, 5 kilo şeker alırdı. Şimdi geliyor, yarım kilo alıyor. Fiyatlar güzel. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yükseldi tabii" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram öncesi Eminönü'nde yoğunluk, satışlar durgun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:36:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram öncesi Eminönü'nde yoğunluk, satışlar durgun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.