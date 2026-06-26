Eminönü'nde Geleneksel Aşure Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eminönü'nde Geleneksel Aşure Dağıtımı

Eminönü\'nde Geleneksel Aşure Dağıtımı
26.06.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eminönü'nde aşure dağıtımı yaparak birlik ve beraberliği kutladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eminönü'nde geleneksel aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Yeni Cami Meydanı'nda düzenlenen aşure dağıtım etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla başladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü çalışanları ve Mısır Çarşısı esnafı, vatandaşlara aşure dağıttı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gözen, aşurenin geleneksel Türk toplumunda vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gözen, "Hazreti Nuh'un gemisinin karaya ilk çıktığı anda, gemide var olan bütün yiyecekleri bir araya getirerek böyle güzel bir lezzet ortaya çıkmıştır. Buradaki amaç toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin aşurede olduğu gibi bir araya gelerek farklı bir sonuç çıkardığı gibi farklı kültürlerin de bir araya gelerek Türk milletinin temel karakterini yansıtmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hazreti Hüseyin'in Kerbela hadisesinden sonra aşurenin gelenek haline geldiğini ve bunun dünyanın birçok yerinde yaşatıldığını belirten Gözen, İstanbul'un değişik yerlerinde de bu kültürü yansıtan aşure dağıtımlarının yapıldığını anlattı.

Gözen, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Mısır Çarşısı esnafına ve derneğine emekleri için teşekkürlerini iletti.

Fatih Belediye Başkanı Turan da Aşure Günü'nün milletin değerleri açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Aşure, İslam tarihinde önemli acıların hem de sevinçlerin yaşandığı bir dönemdir." dedi.

Turan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Mısır Çarşısı esnafının desteğiyle her yıl aşure dağıtımı yaptığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Cengiz Ergün, İstanbul, Eminönü, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü'nde Geleneksel Aşure Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:17
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:16:34. #7.12#
SON DAKİKA: Eminönü'nde Geleneksel Aşure Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.