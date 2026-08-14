Eminönü'nde Trafik Kavgası: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eminönü'nde Trafik Kavgası: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

Eminönü\'nde Trafik Kavgası: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak B., trafikte tartıştığı motokuryeye saldırdı, 180 bin lira ceza ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

EMİNÖNÜ'nde otomobil sürücüsü Burak B. (37), trafikte tartıştığı motokuryeye aracından inerek yumruk atarak saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Polisler tarafından yakalanan Burak B.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobili 60 gün süreyle trafikten menedilen Burak B.'nin ehliyetine de 60 gün el konuldu. Hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem yapılan Burak B., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Ağustos'ta Fatih Eminönü Sarıdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Burak B. ile trafikteki motokurye arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen Burak B., motokuryenin yanına giderek yumruk ve tokatla saldırdı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVİL TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Saldırıya uğrayan motokuryenin görüntülerle birlikte Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulunulmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, görüntülerdeki otomobilin plakasının 34 HSE 327, sürücüsünün ise Burak B. olduğunu tespit etti. Burak B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Gözaltına alınan Burak B.'ye, 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' ihlalinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süreyle trafikten menedilirken, Burak B.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Burak B. hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı. Burak B., adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Eminönü, Trafik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü'nde Trafik Kavgası: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:07:41. #7.12#
SON DAKİKA: Eminönü'nde Trafik Kavgası: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.