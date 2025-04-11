Eminönü'ndeki Yol Çalışmalarında Tarihi Eser Kalıntılarına Rastlandı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İSKİ, Eminönü'nde yol çalışmalarının tamamlanmadığı iddialarına ilişkin "Kazı çalışmaları esnasında tarihi eser kalıntılarına rastlanılmış olup rölöve ve ilgili raporlar oluşturularak İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunulmuştur. Kurul kararına göre tescillenen kalıntıların koruma şekline karar verilecek olup bu doğrultuda hareket edilecektir" açıklamasını yaptı.

İBB kurumu İSKİ, bazı yayın orgnlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Eminönü'nde yol çalışmalarının tamamlanmadığı, çalışmaların mağduriyete sebep olduğu" iddialarıyla ilgili açıklamayı yaptı, Açıklamada, şöyle denildi:

"Fatih Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yağışlı havaların su baskınlarına neden olması, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi sebebi ile İdaremiz tarafından 2024 ekim ayında kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında, 3400 mm çapında yağmur suyu tüneli imalatı tamamlanmıştır. Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde tramvay ve sur duvarı geçilerek mansap oluşturulmuştur. Sistemin bir bütün olarak çalıştırılabilmesi, tünel şaftı ile mevcut dere arasında yaklaşık 170 metre uzunluğundaki dere imalatının tamamlanması için bölgenin yapısı dikkate alınarak kazı çalışmaları Müze denetiminde başlatılmıştır. Kazı çalışmaları esnasında tarihi eser kalıntılarına rastlanılmış olup rölöve ve ilgili raporlar oluşturularak İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunulmuştur. Kurul, tespit edilen kalıntıya yönelik hazırlanacak müdahale önerilerini içerecek konservasyon raporunun iletilmesine karar vermiştir. Alınan karar doğrultusunda tarafımızca müdahale önerilerini içeren konservasyon raporu hazırlanmaktadır. Kurul kararına göre tescillenen kalıntıların koruma şekline karar verilecek olup bu doğrultuda hareket edilecektir."