Emir Sarıgül, Yeni Parti için Özgür Özel'e 250 bin dolar verildiğini öne sürdü

Yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül, savcılıktaki ek ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Partiye yönelik harcamalar kapsamında Özgür Özel'e farklı tarihlerde yüksek miktarda para verdiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 21 Ekim'de tutuklanmasına karar verilen Emir Sarıgül'ün, 30 Ekim'de savcılıkta verdiği ek ifadesine ulaşıldı.

Emir Sarıgül, ifadesinde, 1980 yılında öldürülen dedesi, eski İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'ndan annesine kalan mal varlığının, annesinin 1984'te vefat etmesi üzerine dörtte üçünün kendisine, dörtte birinin ise babası Mustafa Sarıgül'e miras kaldığını belirtti.

Sarıgül, 18 yaşına geldiği 1999 yılından itibaren mirasının devrini istediğini ancak babasının bu talebini yıllarca yerine getirmediğini öne sürdü.

Son yıllarda ciddi maddi sıkıntılar yaşaması üzerine konunun yeniden gündeme geldiğini anlatan Sarıgül, yaklaşık 2 yıl önce babasıyla Ankara'da miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını iddia etti.

Sözleşme kapsamında Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara'da bulunan toplam 5 taşınmazın kendisine devrinin taahhüt edildiğini belirten Sarıgül, devirlerin gerçekleşmemesi halinde 50 milyon dolar ödenmesine ilişkin teminat senedi de düzenlendiğini, belgelerin asıllarının avukatında bulunduğunu kaydetti.

Emir Sarıgül, ifadesine şöyle devam etti:

"Bunun dışında babam Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Partiye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Öncelikle Yeni Partinin kuruluş aşamasında, partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Ben milletvekillerinin isimlerini bilmiyorum. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı. Bunun dışında yine partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla yine 250 bin dolar ya da avro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Bu paranın Silivri'de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi."

"Atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu"

Bu olayın son 2 ay içerisinde Büyükçekmece'de bir balıkçı çıkışında gerçekleştiğini öne süren Sarıgül, ifadesinde şunları söyledi:

"Son olarak geçtiğimiz 1 ay içerisinde Özgür Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Bunun üzerine babam bana 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de alışveriş merkezinden 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Paranın elden kendisine verildiğini de babam bana hemen ertesinde söyledi."

Emir Sarıgül, anneleri yurt dışında bulunan iki kızının bakıma muhtaç anneannelerinin yanında kaldığını belirterek, ev hapsi dahil tahliyesini talep etti.

Suçsuz olduğunu savunan Sarıgül, tahliye edilmesi halinde can güvenliği gerekçesiyle devletten koruma istedi.