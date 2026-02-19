Emir Sultan Mahallesi'nde Sahur Geleneği - Son Dakika
Emir Sultan Mahallesi'nde Sahur Geleneği

19.02.2026 06:19
Bursa'da Emir Sultan Mahallesi'nde 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor, 'Pilava, pilava' deniliyor.

BURSA'da Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin bulunduğu mahallede yaklaşık 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor. Türkiye'nin birçok yerinde sahur için davullar çalınırken, Emir Sultan Mahallesi'nde davul yerine "Pilava, pilava" diye seslenilerek vatandaşlar sahura kaldırılıyor. Yaklaşık 40 yıldır bu mahallede yaşayan Şerafettin Torun geleneğin uzun süredir mahallede yaşatıldığını belirterek, "Emir Sultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı burada davul çalınmaz" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Emir Sultan Mahallesi'nde sahur geleneği, Türkiye'nin birçok şehrinde farklı şekilde yaşatılıyor. Emir Sultan Hazretleri'ne duyulan saygı nedeniyle mahallede uzun yıllardır davul çalınmıyor. Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ile camisinin yer aldığı mahallede, yaklaşık 70 yıldır sahur vakitlerinde davul sesi duyulmuyor. Ramazan ayında ülke genelinde sahur için davullar çalınırken, Emir Sultan Mahallesi'nde bu gelenek farklı bir uygulamayla sürdürülüyor. Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed'in soyundan geldiği kabul edilen ve Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in damadı olduktan sonra 'Emir Sultan' olarak anılan Muhammed bin Ali El Hüseyni el Buhari'ye duyulan hürmet nedeniyle sahurda davul çalmadıklarını belirtiyor. Mahallede sahur vaktinde davul yerine sokaklarda "Pilava, pilava" diye seslenilerek vatandaşlar uyandırılıyor. Uygulama, yıllardır mahallede devam ettirilen yerleşik bir sahur geleneği olarak biliniyor.

'TENCEREYLE AŞAĞI İNENLER BİLE OLUYOR'

Yaklaşık 40 yıldır Emir Sultan Mahallesi'nde yaşayan Şerafettin Torun da geleneğin uzun süredir mahallede yaşatıldığını belirterek, "Emir Sultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı burada davul çalınmaz. Rivayete göre geçmişte bir davulcuyla ilgili yaşanan olaydan sonra davul bırakılmış. O günden bu yana sahurda 'Pilava, pilava' diye seslenilir. Emir Sultan'a yeni taşınanlar bazen bu çağrıyı bilmez, tencereyle aşağı inenler bile oluyor" dedi.

Torun, Emir Sultan'ın ramazan ayının yoğun yaşandığı merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, mahallede iftar ve sahur atmosferinin yıllardır aynı gelenekle sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Emir Sultan, Güncel, Bursa, Son Dakika

