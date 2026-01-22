Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Haney, "Yılın Okçusu" Ödülüne Aday Gösterildi - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Haney, "Yılın Okçusu" Ödülüne Aday Gösterildi

22.01.2026 14:34  Güncelleme: 15:55
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu ve dünya şampiyonu okçusu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi. Oylama süreci 13 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu ve milli okçu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen "Yılın Okçusu" ödülüne aday gösterildi.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Haney, şimdi de dünya okçuluğunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri için yarışıyor.

Gösterdiği üstün performansla hem Türkiye'yi hem de Muğla'yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Haney'in "Yılın Okçusu" ödülüne adaylığı, dünya genelinde okçuluk camiasında büyük takdir topladı.

Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirleneceği prestijli ödül için oylama süreci başladı. Türkiye'yi ve Muğla'yı başarıyla temsil eden Haney'in adaylığı, hem ulusal hem de uluslararası okçuluk camiasında büyük yankı uyandırdı.

Oylama devam ediyor

Dünya şampiyonluğu ile taçlanan bu büyük başarının, "Yılın Okçusu" ödülüyle taçlandırılması için halk oylaması 13 Şubat 2026'ya kadar devam ediyor. Oylama, dünya genelindeki tüm sporseverlere açık olarak gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'e oy vermek isteyenler, 'www.worldarcheryawards.com' adresi üzerinden oy kullanabiliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcumuz, milli okçumuz Emircan Haney'in Dünya Şampiyonluğu gibi büyük bir başarının ardından 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emircan, azmi, disiplini ve elde ettiği uluslararası başarılarla genç sporcularımıza ilham olurken, Muğla'mızı ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin böylesi önemli başarılarla karşılık bulmasından mutluluk duyuyor, Emircan Haney'e halk oylamasında da başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı 'Yılın Okçusu' ödülüne aday olarak gösterilen Milli Sporcumuz Emircan Haney'e destek olmak için oy kullanmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

