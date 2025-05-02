Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, haklarında 17 yıl 8 ay 10'ar gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile M.M'yi ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da İki Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi - Son Dakika
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