Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
L.G. (39) idaresindeki 03 AG 867 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarındaki kavşakta, A.K.Ö'nün (41) kullandığı 03 AGV 357 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki F.Ç. (71) ile H.Ç. (33) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. ile H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da Otomobil-Traktör Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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