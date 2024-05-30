Emirdağ'da tır ile kamyonet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Emirdağ'da tır ile kamyonet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Emirdağ\'da tır ile kamyonet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün meydana gelen kazada tır ile kamyonet çarpışmış, kazada yaralanan yabancı uyruklu M.E.S tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Kazada ayrıca kamyonette bulunan A.M. ve Y.B. de hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tır şoförü gözaltına alınmıştır.

30.05.2024 15:29
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün yaşanan kazada yaralanan yabancı uyruklu M.E.S, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Emirdağ ilçesinde dün, C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda, 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarpmış, kazada yaralanan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, tır şoförü C.H.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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