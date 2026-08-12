Emirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Y.E.S. (22) idaresindeki 34 KHV 307 plakalı otomobil, ilçenin Köseli kavşağında V.K. yönetimindeki 03 HE 858 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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