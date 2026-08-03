Emirgan'da 5 Katlı Binada Çatı Yangını
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Sarıyer Emirgan'da 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına merdiven yardımıyla müdahale ediyor.
SARIYER Emirgan'da 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfiaye ekiplerinin çatıdaki yangına merdiven yardımıyla müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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