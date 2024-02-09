EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı başladı

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27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, binlerce sektör profesyonelini konuk ediyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yerli ve yabancı turizmcileri ağırlayan fuarda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turizm noktası tanıtılıyor.

Fuara İtalya'dan katılan tur operatörü Rabab Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada İtalya, İspanya, Fransa ve İsviçre'ye turlar düzenlediğini, fuarın özellikle tur operatörleri ve seyahat acenteleri için çok iyi bir etkinlik olduğunu söyledi.

Geçen yıldan bu yana Türkiye'den çok sayıda müşterileri bulunduğunu dile getiren Ahmed, "Türkler İtalya'yı seviyor ve İtalya'ya daha kolay gelebiliyorlar. Çünkü otobüs, tren ya da uçakla gelebiliyorlar. Bunun hem İtalya hem de Türkiye pazarı için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Turistlerin uçuşlar sayesinde çok iyi bağlantılara sahip olan Palermo ve Sicilya'nın yanı sıra Roma, Milano, Floransa gibi büyük şehirlere de ilgi gösterdiğini vurgulayan Ahmed, "İtalya'ya gelip ülkemizi ziyaret edebilirlerse benim için büyük mutluluk olur çünkü ziyaret edecek çok yerimiz ve yaşanacak çok deneyim var." ifadelerini kullandı.

" Saraybosna, Türkler için çok ilgi çekici"

Saraybosna Turizm Birliğinden Haris Stambolic, Saraybosna'dan Türkiye'ye gidecek tüm turistlere en iyi dileklerini sunduğunu söyleyerek, "Burada çok ama çok hoş karşılanıyoruz. Her zaman olduğu gibi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bu fuardan büyük beklentilerimiz var çünkü Türkiye'den Saraybosna'ya gelen çok fazla turist var." dedi.

Bosna Hersek'e gelen turistleri memnun etmek için neleri geliştirebilecekleri üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Stambolic, şunları kaydetti:

"Bugün Kış Olimpiyat Oyunlarının 40. yılını kutluyoruz. 40 yıl önce bugün Saraybosna ilk kez dünyanın her yerinden insanları ağırladı. Saraybosna'nın yakınında ve çevresinde dağlar var. Saraybosna, Türkler için çok ilgi çekici çünkü gelmek için vizeye ihtiyaçları yok. Gelip kayak yapsınlar, bu gerçekten çok özel bir deneyim."

Saraybosna'nın kültürel olanaklar bakımından da öne çıktığını ifade eden Stambolic, "Biliyorsunuz biz birbirimize çok benziyoruz çünkü aynı kültürü paylaşıyoruz. 500 yıl önce de aynıydık. Türk halkının gelip Saraybosna, Mostar ve Blagay'da ziyaret edebileceği Osmanlı mirası pek çok yapı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğu Ekspresi güzel bir trend oluşturdu"

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Uzmanı Ahmet Berke Demiral, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanmakta olan "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" kapsamında Kars'ın turizm potansiyelini ziyaretçilere ve turizm profesyonellerine tanıtmak amacıyla fuara katıldıklarını aktardı.

Doğu Ekspresi'nin hem Kars hem de bölge açısından önemine değinen Demiral, "Doğu Ekspresiyle artan bir trendimiz var. Geçmiş yıllara da baktığımız zaman, bu sayının gün geçtikçe arttığını görmekteyiz. Doğu Ekspresi günümüzde artık sadece bir ulaşım aracı, bir tren değil aynı zamanda bir kalkınma aracı bizim için. Bundan dolayı da oldukça mutluyuz. Bu potansiyeli daha da arttırmak ve ziyaretçilerimizi bölgeye çekmek için hem tanıtımlarımızı hem de projelerimizi gün geçtikçe geliştirmeye ve uygulamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Demiral, Kars'ın tarihi, kültürel değerleri, doğası ve sunduğu olanaklarla görülmesi gereken bir şehir olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Kars'ta şu anda kış mevsimi. Özellikle Sarıkamış, sadece Alplerde bulunan kristal kar özelliğine sahip bir yapıya sahip. Bundan dolayı da gelip kayak yapanlar, kayak severler, özellikle çok memnun kalıyor. Bu birçok yerde bilinmiyor belki de ama bunu elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Hem otellerimizin sunduğu imkanları hem kayak pistlerimizin kullanışlı ve kayakseverler tarafından çok tercih ediliyor olmasını, insanların bölgeye gelmesini veya ilimize gelmesini sağlayacak nedenler arasında sayabiliriz."

"Gastronomi dünyada çok büyük bir trend"

"Destinasyonlar" dalında "En İyi Stant Dekoru" ödülünü kazanan Samsun Valiliğinin standında, Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) da yer aldı.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, dünyanın sayılı turizm fuarlarından biri olan EMITT Fuarı'nın, turizm paydaşlarını, ajansları, otelleri, turizm sektörünü, turizmle ilgili üretim yapan, hizmet veren tüm sektörleri buluşturduğunu söyledi.

Samsun'un fuarda iki standının bulunduğunu dile getiren Almaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi içimizde bir standı turizm, bir standı gastronomi standı olarak ayırdık. Gastronomi dünyada çok büyük bir trend. Şu anda Türk mutfağı, Türk yemekleri, Anadolu yemekleri dünyada çok büyük bir çıkış yaptı ve tercih meselesi olmaya başladı. Biz de burada bu yemeklerin, gastro değerlerimizin, Anadolu ve Samsun değerlerinin, dünya vizyonuna çıkması için çalışmalar yapıyoruz."

Cemal Almaz, stantlarda sürekli etkinlikler yapıldığını vurgulayarak, "Samsun'un turizm çeşitliliği, yelpazesi çok geniş. Doğal güzellikleri, su ve deniz sporları, gastronomi, iklim, sosyal ve kültürel özellikleri, tarihi değerleri, inanç kültürü, inanç turizmi önemli. Ladik Akdağ'da kış turizm merkezi dahi var." şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı konukların bu değerlere ilgi gösterdiğinin altını çizen Almaz, "Samsunlar da bir nevi hemşeri buluşması gibi düşünerek geldiler, ziyaret ettiler ve bir nevi sıla hasreti giderdiler. Biz bu turizm fuarında amacımızı kesinlikle yerine getirdik, amacımıza ulaştık." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun'un 17 ilçesinde turizm potansiyeli olan önemli destinasyonlar bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Örneğin güneyden giriş yaptığımızda Vezirköprü'de Türkiye'nin en büyük kanyonlarından bir tanesi var ki ekstrem sporların çok güzel bir şekilde yapılması imkanına sahip. Havza, hem kültür turizmi hem tarihimiz hem de sahip olduğu termal turizm açısından baktığımızda hakikaten çok büyük zenginliklere sahip. Yine Ladik Asarcık tarafına baktığımız zaman belki de Türkiye'deki en önemli oksijen kaynaklarından, ekolojik, doğal yaşama en elverişli yerlerden, coğrafyalardan bir tanesini göreceksiniz."

Atakum ve Yakakent tarafında da inanılmaz bir deniz bulunduğuna değinen Bulut, "Çarşamba tarafında yine benzer şekilde Karadeniz'in en önemli ve en uzun sahil bandını olduğunu görüyoruz. Tüm bu etkileri bir araya getirdiğimiz zaman Samsun, turizm çeşitliliği açısından son derece zengin bir envantere sahip." diye konuştu.

Ülkelerin ve Türkiye'den çeşitli illerin stantlarının bulunduğu fuarda, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere 300'den fazla satın almacı ile dünyanın pek çok yerinden katılımcı firma yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının kurumsal sponsorluğu ve Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında düzenlenen fuar bugün sona erecek.