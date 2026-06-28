Emlakta "uygun fiyatlı ev" tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Piyasa gerçeklerinden uzak fiyatlarla yayımlanan sıfır konut ilanlarının büyük bölümünün, alıcı çekmek amacıyla hazırlanan sahte ilanlar olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar bu ilanları aradıklarında çoğu zaman evin "az önce satıldığı" ya da "kapora alındığı" söylenerek daha yüksek fiyatlı başka konutlara yönlendiriliyor.

DÜŞÜK FİYATLI EVLERİN ARKASINDA CİDDİ SORUNLAR OLABİLİR

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; uzmanlar, piyasa değerinin çok altında satışa sunulan gerçek konutların ise çoğunlukla iskân sorunu, hukuki problemler, yarım kalmış projeler, problemli kiracılar veya rutubet ve su basma riski bulunan bodrum daireler gibi ciddi sorunlar taşıdığına dikkat çekiyor. Bu nedenle "gerçek olamayacak kadar ucuz" ilanlara karşı temkinli olunması ve satın alma öncesinde tüm hukuki ve teknik detayların titizlikle incelenmesi tavsiye ediliyor.