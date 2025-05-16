Emma'nın Organları 3 Kişiye Umut Oluyor - Son Dakika
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Emma'nın Organları 3 Kişiye Umut Oluyor

Emma\'nın Organları 3 Kişiye Umut Oluyor

İngiliz turist Emma Jane Perry'nin organları, Türkiye ve KKTC'de 3 hastaya bağışlandı.

16.05.2025 11:18
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Tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunduğu sırada vefat ettikten sonra organlarıyla Türkiye ve KKTC'de 3 kişiye umut olan İngiliz turist Emma Jane Perry'nin hayat arkadaşı Steve Abraham, adada yaşayan diğer yabancılara da organ bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

KKTC'de beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki İngiliz turist Emma Jane Perry'nin bağışlanan karaciğeri, askeri uçakla Antalya'ya getirilerek organ bekleyen hastaya nakledildi, böbrekleri ise KKTC'de iki kişiye transfer edildi.

Abraham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da KKTC'de ev yaptırdığını, bu tarihten itibaren her yıl birkaç kez buraya seyahat ettiklerini belirterek, vefatından önce Perry ile 18 kez Kıbrıs'a gittiklerini dile getirdi.

Perry'nin daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) de evi olduğunu söyleyen Abraham, ancak hayat arkadaşının KKTC'yi daha çok sevdiğini, tatil ve seyahat için burayı tercih ettiğini ifade etti.

Kendisinin 70 yaşında, Perry'nin ise vefat ettiğinde 55 yaşında olduğunu kaydeden Abraham, hayat arkadaşıyla birkaç yıl önce organ bağışı hakkında konuştuklarını belirterek, "Tabii ki bunun yurt dışında olacağını ve Emma'nın benden önce hayatını kaybedeceğini hiç düşünmemiştik." dedi.

Abraham, vefat eden hayat arkadaşının rahatsızlandığı son günü anlatarak, Emma'nın KKTC'de en sevdiği restorana gittiklerini fakat daha sonra kendisini kötü hissettiğini söylemesi üzerine buradan ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.

Emma'nın restoranın dışında aniden fenalaştığını ve sonrasında hızla hastaneye kaldırıldığını aktaran Abraham, yapılan tetkiklerin Emma'nın beyin kanaması geçirdiğini, durumunun ciddi olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Abraham, doktorların öğle saatlerinde Emma'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurduklarını, birkaç saat sonra organ bağışı ekibinden telefon aldığını dile getirdi.

Steve Abraham, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Organ bağışı yapmak ister misiniz?' dediler. 'Tabii ki.' dedim. 'Şimdi gelip sizi görebilir miyiz?' dediklerinde, 'Şu an saat 22.00.' dedim. 'Her dakika, her saniye önemli.' dediler. Sonrasında doktor ve iki hemşire geldi. Kağıtları doldurduk ve Emma'nın organları cuma sabahı alındı."

Steve, organların üç hastaya umut olduğunu belirterek, "İki böbreği, KKTC'deki iki hastaya nakledildi. Karaciğeri ise askeri uçakla Türkiye'ye götürüldü. Hemen birine nakledildi ve gerçekten o kişinin hayatını kurtardı." ifadesini kullandı.

Perry ile 5 yıl önce karaciğerin hastaya nakledildiği Antalya şehrini de ziyaret ettiklerini anımsatan Steve, "Antalya'da Side'ye tatil için gitmiştik ve Emma Side'yi çok sevmişti. Türkleri çok seviyoruz." diye konuştu.

Emma Perry'nin organlarının Türkiye ve KKTC'deki hastalara hayat verdiğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyleyen Steve, "Emma, organlarının 3 kişiye hayat verdiğini bilseydi, kesinlikle çok mutlu olurdu. O hayat doluydu, hayatı çok severdi." dedi.

"Kendim de organ bağışında bulunmayı düşünüyorum"

Abraham, organ bağışı konusunda verdiği mesajda ise "Eğer organ bağışıyla bir ya da daha fazla hayat kurtarabiliyorsanız, neden olmasın?" ifadesini kullandı.

Kendisinin de organ bağışında bulunmayı düşündüğünü, bunu yakın zamanda oğluyla istişare ettiğini aktaran Abraham, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umuyorum ki bu örnek olur ve Kıbrıs'taki diğer Batılılar da organ bağışında bulunur çünkü orada büyük yabancı nüfus var. Sanırım 10 binden fazla İngiliz var, çok sayıda Alman ve İsveçli var ve umarım bu haberi okuyarak, Kıbrıs'ta vefat etmeleri durumunda organ bağışını kabul ederler. Yapılan operasyonların başarılı olmasını ümit ediyorum ve umarım o insanlar uzun ve sağlıklı yaşam sürerler, ailelerini destekleyebilirler çünkü bence bu sadece organ bağışı yapılan kişi için değil, aynı zamanda onların aileleri ve arkadaşları için de fayda sağlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emma'nın Organları 3 Kişiye Umut Oluyor - Son Dakika

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