Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddiası asılsızdır - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddiası asılsızdır

Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddiası asılsızdır

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı dinleme yapıldığına ilişkin iddialar kamuoyunda infiale neden olurken, Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla sosyal medya ve televizyon kanallarında çıkan haberleri yalanladı.

15.05.2024 17:27
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EMNİYET'TEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddiası asılsızdır - Son Dakika

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