Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinleme iddiaları asılsız - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinleme iddiaları asılsız

Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinleme iddiaları asılsız

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Resmi X hesabından yapılan açıklamada, haberlerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

15.05.2024 18:14
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(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinleme iddiaları asılsız - Son Dakika
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