(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Son Dakika › Güncel › Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinleme iddiaları asılsız - Son Dakika
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