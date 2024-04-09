Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ayyıldız, mesajında, Türk milletinin güvende ve huzurlu olması için üstün gayret, kararlı irade ortaya koyan ve her koşulda büyük cesaret gösteren Emniyet Teşkilatının 179. yılına erişmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Türk Polis Teşkilatının dünyanın saygın teşkilatları arasında hak ettiği yere ulaşma ve milletin itimadına layık olmanın sorumluluk şuurunu her daim üzerinde hissettiğini ifade eden Ayyıldız, teşkilatın her bir mensubunun suç ve suçlu ile mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü vurguladı.
Temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı anlayışla sürdürdükleri mücadelede güvenli geleceğin inşası için tüm tedbirleri alarak gereken adımları attıklarını belirten Ayyıldız, tüm güvenlik başlıklarında en yüksek başarıyı hedeflediklerinin altını çizdi.
Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, şunları kaydetti:
"Birikimimiz, tecrübemiz, kabiliyetlerimiz, teknik kapasitemizle milletimize en üst seviyede güvenlik hizmeti sunmaya devam edecek, terör, organize suçlar, düzensiz göç, uyuşturucu ile mücadele, asayişin ve trafik düzeninin sağlanması başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede milletimizin emri ve hizmetinde olmayı sürdüreceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize teşkilatım ve şahsım adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin göz bebeği olan Türk Polis Teşkilatımızın 179. yıl dönümü kutlu olsun."
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