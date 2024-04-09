Emniyet Genel Müdürü: Bayram sevincini herkesin yaşaması için tedbirler alındı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, bayram sevincini herkesin yaşaması, güzelliklerin paylaşılması için Emniyet Teşkilatı olarak gereken tedbirlerin alındığını bildirdi.
Ayyıldız, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir ramazan ayının daha tamamlandığını belirtti.
Birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Ayyıldız, "Bayram sevincini herkesin yaşaması, güzelliklerin paylaşılması için bu bayramda da Emniyet Teşkilatı olarak gereken tedbirleri aldık." ifadesini kullandı.
Bayram münasebetiyle yola çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleriyle huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Ayyıldız, şunları kaydetti:
"Sürücülerimizden, dikkatli olmaları, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları ve emniyet görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine harfiyen riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz.
Bu vesileyle devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, yaşayan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle aziz milletimizin bayramını kutluyorum."
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