Emniyet Kemeri Uyarısı Bayramda

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bayram yolculuğu öncesinde vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bayram yolculuğunda yaşanan trafik kazalarında can kaybının ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yapan vatandaşlara broşür dağıtılırken, otobüslerde bilgilendirme yapıldı.
Çalışmada, emniyet kemerinin yaşanan trafik kazalarında ölüm ve yaralanma risklerini azalttığı hatırlatıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?