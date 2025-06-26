Emniyet Müdürü\'nden Çocuklara Kitap Tavsiyesi

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara "çok kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi'nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Karaburun da denetim noktasında ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Denetim sırasında mahalledeki çocuklarla da sohbet eden Karaburun'un sorusu üzerine Yusuf Hoca Ortaokulu öğrencileri Diyar Çelik, Süleyman ve kardeşi İslam Yılmaz, polis olmak istediklerini söyledi.

Karaburun çocuklara yaz tatilinde "çok kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

Çocuklara polis rozeti takan Karaburun, polis duvar saati ve anahtarlık hediye etti.

Çocuklar da Emniyet Müdürüne teşekkür ederek sarıldı.

Karaburun çocukları Edirne Emniyet Müdürlüğünde ağırlayacağını belirterek denetim noktasından ayrıldı.