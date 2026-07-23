Emniyet Müdürü Roman Vatandaşlarla Buluştu

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşların isteklerini dinledi.

Emniyetin yaptığı çalışmaları anlatan Turanlı, mahalle sakinlerine, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili bilgi verdi.

Turanlı, vatandaşların huzur ve güvenliği için mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gençleri hedef alan uyuşturucu şebekeleri, sokak çeteleri ve zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadelenin kesintisiz, kararlı ve tavizsiz şekilde devam edeceği ifade eden Turanlı, polisin her zaman sahada olduğunu ifade etti.