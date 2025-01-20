Emniyet Müdürü Temizlik Görevlileriyle Buluştu

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik Belediyesi temizlik görevlileri ile bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası bölgesinde çalışan temzilik işçileri ile buluşan Emniyet Müdürü Yılmaz, bir süre sohbet ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Sokakların güvenliği kendilerine, temizliğinde işçilere emanet olduğunu ifade eden Yılmaz, esnaf ziyaretleri kapsamında; da kent merkezinde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, emniyet teşkilatının 7-24 Bileciklilerin her daim yanında ve hizmetinde olduğunu dile getirdi.