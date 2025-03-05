Emniyet Müdürü ve Ünlü Şarkıcıya Suçlama

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - "Sarallar" suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile s¸arkıcı Merve O¨zbey'in es¸i Kenan Koc¸ak'ın da aralarında bulunduğu 62 şüpheliye yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü¨ Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Deniz Karakurt ve Kenan Koçak hakkında "suçluyu kayırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 27 yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Edirne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve s¸arkıcı Merve O¨zbey'in es¸i Kenan Koc¸ak hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlendi.

248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, kebapçı Fikret Aydoğdu, Nadir Metal sahibi Burak Yakın, Edirne Kac¸akc¸ılık ve Organize Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨ru¨ Deniz Karakurt ve s¸arkıcı Merve O¨zbey'in es¸i mu¨teahhit Kenan Koc¸ak'ın da bulunduğu 62 s¸u¨pheli, 4 mu¨s¸teki ve 2 magˆdur bulunuyor.

İlyas Saral, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak'ın, "organize suç örgütü yöneticisi" olduğu belirtilen iddianamede, Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun "mağdur", iş insanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Taşkın ile Erkan Güdücü ile eşi Zeynep Güdücü "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Suç örgütü yapısının detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, 16 farklı eyleme yer verildi. Mu¨s¸teki Abdullah Tas¸kın'ın, örgüt üyelerinin hisse senetlerinden zarar ettikleri bahanesiyle ölümle tehdit edildiği, para talebinde bulundukları ve silahla alıkoydukları iddiası anlatıldı. Örgüt üyelerinin kendi istedikleri s¸ekilde vekaletname düzenleyerek Taşkın'ın 500 milyon liralık gayrimenkulu¨nü kendi üzerlerine geçirdikleri ileri sürüldü.

Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbas¸ı'nın sahibi Fikret Aydogˆdu da sanık

İddianamede, tutuklu bulunan Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbas¸ı'nın sahibi Fikret Aydogˆdu da şüpheli konumda bulunuyor. Burak Yakın'ın hesabına 8 milyon 200 bin lira gönderildiğini ve bu paranın firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın müşteki Abdullah Taşkın'dan 1 milyon dolarlık döviz bahanesiyle aldığı iddia edildi. Öte yandan Yakın'ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül'e verdiği yaklaşık 4 milyon dolarlık borçtan geriye kalan meblağın ödenmemesi hususunda "Onlar bizim arkadaşımız. Onlara söyledim" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi. Yakın'ın "tehdit" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 11 yıla kadar hapsi istendi.

Fikret Aydoğdu'nun 21 yıla kadar hapsi istendi

Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun ise müşteki Abdullah Taşkın'ı restoranına getirttiği, orada bulunan özel odaya aldıktan sonra örgütün silahlı kanadı olduğu iddia edilen Ali Uğur Uzun ve beraberindekilerle Taşkın'ı darp ettiği belirtilen iddianamede, Aydoğdu'nun "suc¸ is¸lemek amacıyla kurulan olan örgüte üye olma" ve "nitelikli yagˆma" suc¸undan 21 yıla kadar hapsi talep edildi.

Emniyet müdürü ve ünlü iş insanın göçme kaçakçılığıyla yargılanacak

S¸arkıcı Merve O¨zbey'in es¸i Kenan Koc¸ak ve Deniz Karakurt'un, şüpheli Turan Yıldırım'ın yurt dıs¸ına kaçırılmasında başrol oynadıkları iddianamede vurgulandı. Karakurt'un, firari Turan'ın u¨lke ic¸erisinde bir yerden bas¸ka bir yere naklinin sağladığı, Koçak'ın hem ikamette sakladığı hem de kaçması için yardım ettiği belirtildi. Kenan Koçak ve Deniz Karakurt'un "suçluyu kayırma", "göçme kaçakçılığı", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 27 yıla kadar hapsi istedi.

Turan Yıldırım hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı

İddianamede, diğer şüphelilerin çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisleri talep edildi. Öte yandan firari sıfatıyla yer alan, birçok eylemde şüpheli olarak yer alan Turan Yıldırım hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğunu vurgulandı. İddianame, gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendiriliyor.