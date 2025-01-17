Emniyet Müdürü Yiğit, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emniyet Müdürü Yiğit, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğraflarını tercih eden Yiğit, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Yiğit, "Spor"da tercihini Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" karesinden yana kullandı.

İl Emniyet Müdürü Yiğit, AA'nın geleneksel hale gelen yarışmasında yurt içinden ve dışından çok güzel fotoğrafların yer aldığını söyledi.