Emniyet Şeridinde Motosiklet Kazası

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İsmail V. (16), ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Moymul Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Alper E. (26), kullandığı 43 ADD 327 plakalı otomobilden ses gelmesi üzerine ikaz ışıklarını yakarak, emniyet şeridinde durdu. Bu sırada İsmail V. idaresindeki 43 AIC 663 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden savrularak yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail V., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.